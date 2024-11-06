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Sağlık

Afrika'da M çiçeği virüsünden en çok etkilenen 9 ülkeye 899 bin doz aşı tahsis edildi

Afrika'da M çiçeği virüsünden (Mpox) en çok etkilenen 9 ülkeye 899 bin doz aşı tahsis edildiği bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Afrika'da M çiçeği virüsünden en çok etkilenen 9 ülkeye 899 bin doz aşı tahsis edildi Fotoğraf: Augustin Wamenya/AA

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Afrika ülkelerine Mpox aşıları ayrılmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, DSÖ ve ortaklarının oluşturduğu Mpox Erişim ve Tahsis Mekanizmasının (AAM), mevcut Mpox virüsü artışından en çok etkilenen Afrika bölgesindeki 9 ülkeye ilk etapta 899 bin doz aşı tahsis ettiği belirtildi.

Kararın, ülkelerin hazırlığı ve epidemiyolojik verilerden yola çıkılarak alındığı kaydedilen açıklamada, "Etkilenen ülkeler ve bağışçılarla işbirliği içinde alınan bu karar, salgınları kontrol altına almak için sınırlı doz aşıların etkili ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, aşıların, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Liberya, Nijerya, Ruanda, Güney Afrika ve Uganda'ya ulaştırılacağı aktarılarak, "En fazla doz, bu yıl Afrika'da laboratuvar tarafından doğrulanan her 5 vakadan 4'ünü (yaklaşık yüzde 85) bildiren, en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gidecek." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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