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Sağlık

70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor

Uzmanlar, egzersiz yapmaya başlamak için "hiçbir zaman geç olmadığını", 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersizin kalp sağlığına iyi geldiğini tespit etti.

Saadet Firdevs Aparı   | 17.02.2022
70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor

Ankara

Irish Examiner sitesinde yer alan habere göre, İtalya'da araştırmacılar, 20 yıldan fazla bir süre boyunca kalp hastalığına (kalp yetmezliği, felç ve koroner kalp hastalığı dahil) ve fiziksel aktivite seviyelerine bakarak 65 yaş üstü 3 binden fazla yetişkini izledi.

Araştırmacılar, Heart dergisinde yayınlanan çalışmada, fiziksel olarak aktif kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, günde en az 20 dakika egzersiz yapmanın 70-75 yaşındakilere büyük fayda sağladığını buldu.

Antrenör James Bickerstaff, "Yaşlandıkça, aktif kalmak çok önemli. Bunun yapılmaması, genel yorgunluk, kas ağrıları ve enerji azalması gibi durumlara neden olabilir. Bu da torunlarınızla oynamak veya dükkanlara gitmek gibi hayatın basit zevklerinden bazılarını gerçekleştirememenize neden olabilir." dedi.

Bir uzmana danışmanın önemini vurgulayan Bickerstaff, "Doktorlar ve tıp uzmanları, özellikle egzersiz rutinlerini nasıl güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizle ilgili tavsiyelerde bulunabilir." diye konuştu.

Fitness koçu ve hareket uzmanı Tom Cuff-Burnett da "Ağırlık çalışmak sonraki yaşamda hayati önem taşır. Çalışmalar, ağırlık çalışmanın iskelet kası kütlesini ve kemik yoğunluğunu artırdığını; dengeyi, koordinasyonu ve duruşu geliştirdiğini; kardiyovasküler bozukluklar, kanser ve diyabet üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ve yaşlanmanın etkilerini dengelemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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