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Yaşam, Rusya-Ukrayna Savaşı

Emekli SAT komandosu Çalışkan, Ukrayna'da yaralı bakımı eğitimi verdi

Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneğinin kurucusu ve emekli Sualtı Taarruz (SAT) komandosu Çalışkan, Kiev'de asker, polis, itfaiyeci, arama-kurtarma birimleri personel ve gönüllülerden oluşan 250 kişiye Taktik Muharebe Yaralı Bakımı Eğitimi verdi.

Deniz Açık   | 19.04.2022
Emekli SAT komandosu Çalışkan, Ukrayna'da yaralı bakımı eğitimi verdi

Eskişehir

Eskişehir'deki Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneğinin kurucusu ve emekli Sualtı Taarruz (SAT) komandosu Hakan Çalışkan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de asker, polis, itfaiyeci, arama-kurtarma birimleri personel ve gönüllülerden oluşan 250 kişiye Taktik Muharebe Yaralı Bakımı (TCCC) Eğitimi verdi.

TCCC eğitmeni de olan Çalışkan, gazetecilere, ABD menşeli bu eğitim programının amacının çatışma ya da savaşlarda ateşli silah veya patlayıcı madde yaralanmalarındaki önlenebilir ölümleri engelleyip sağ kalmayı artırmak olduğunu bildirdi.

Eğitimin ateşli silah veya patlayıcı madde yaralanmalarında sağlık personelinin olmadığı yerdeki uygulamaları içerdiğine değinen Çalışkan, sağlık eğitimi almamış kişilerin de bunu yapabileceğini aktardı.

Dernekten Hüseyin Dönmezoğlu ile verdikleri eğitimin 13-16 Nisan'da gerçekleştiğini belirten Çalışan, şöyle konuştu:

"Kiev Büyükelçiliğimizdeki personele de aynı eğitimi verdik. Faaliyet kapsamında yaklaşık 250 kişiyi eğittik. Bu eğitimi tamamen gönüllülük esasıyla verdik. Eskişehir'e döndük ancak bu eğitimi yeniden vermemiz konusunda Ukrayna'dan istek geldi. Eğitimi veriyoruz ancak bununla ilgili malzeme desteğini de almaları gerekiyor. Kullanılan birtakım özel ekipmanlar var. Gönüllü olarak bu eğitim yeniden vermeye hazırız."

Çalışkan, Ukrayna'da savaşla iç içe yaşayan sivillerin de bu eğitimi alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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