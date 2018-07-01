Brezilya ile Meksika'nın 68 yıllık rekabeti

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek iki ekibin rekabeti 68 yıl önceye dayanıyor. Taraflar arasında geride kalan 40 maçta Brezilya 23, Meksika ise 10 galibiyet aldı.

MOSKOVA - HİLMİ SEVER

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacak Brezilya ile Meksika arasındaki rekabette ilk maç 68 yıl önce oynandı.

Samara Arena'da oynanacak ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği Brezilya-Meksika karşılaşması TSİ 17.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İlk maç 1950'de

Brezilya ile Meksika, tarihteki ilk maçlarını Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 1950 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı.

Brezilya, grup karşılaşmasını 4-0 kazanarak, rekabete farklı bir galibiyetle başladı.

Üç maçında 5 puanla grubu lider bitiren Brezilya, o turnuvanın finalinde Uruguay'a 2-1 mağlup olarak evindeki şampiyonada kupayı kazanamamıştı. O turnuva Brezilya'da "Büyük felaket" olarak adlandırılıyor.

Meksika ise grubu 3 yenilgi ile puansız olarak tamamlamıştı.

Rekabette 41. randevu

İki ekip yarın oynayacakları mücadele ile tarihlerindeki 41. maça çıkacak.

Geride kalan 40 maçta Brezilya'nın üstünlüğü dikkati çekiyor. Güney Amerika ekibi, geride kalan maçlarda 23 galibiyet aldı, Meksika ise 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 7 maç ise beraberlikle sona erdi.

Brezilya'nın attığı 73 gole, Meksika 36 golle karşılık verebildi.

En farklı skor

Rekabette en farklı galibiyetleri alan taraf da Brezilya oldu. Güney Amerika ekibi, 1954 ve 1992'de oynanan maçlarda sahadan 5-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda iki takım grup aşamasında karşılaştı. Brezilya ilk yarısını 4-0 galip tamamladığı mücadeleyi 5-0 kazandı.

1992'de ABD'de oynanan maçta da aynı senaryo yaşandı. Brezilya, hazırlık mücadelesinde ilk yarıyı 4-0 galip bitirip, maçı 5-0 kazanmayı bildi.

Meksika 9. maçta galibiyetle tanıştı

Meksika, rakibine karşı ilk galibiyetine rekabetin 9. maçında ulaşabildi.

İlk 8 maçın 7'inde rakibine yenilen ve tek beraberlik alan Meksika, 1968'de sahasında oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Bu mücadele Meksika'nın Brezilya karşısındaki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Brezilya'nın 6 maçlık galibiyet hasreti

Brezilya, Meksika karşısında büyük üstünlüğü bulunmasına karşın Ağustos 1999 ile Temmuz 2004 arasında oynanan 6 maçta galibiyet alamadı.

Meksika, bu dönemde oynanan 4'ü resmi 2'si hazırlık maçı olmak üzere 6 karşılaşmada rakibine galibiyet şansı vermedi. Meksika söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Son maç 2015'te

İki takım son maçlarını 7 Haziran 2015'te Brezilya'nın Sao Paulo kentinde oynadı.

Ev sahibi Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren goller Coutinho ve Tardelli'den geldi.