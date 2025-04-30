Dolar
38.50
Euro
43.93
Altın
3,282.79
ETH/USDT
1,796.40
BTC/USDT
94,650.00
BIST 100
9,168.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Budapeşte’de, TPAO ve MOL Group arasında imzalanacak anlaşma için düzenlenen törene katılıyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

Selçuk Kılıç  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde

Trabzon

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen bordo-mavili takım, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, gözünü 4. maçtan da galibiyetle ayrılmaya dikti.

Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Son 3 sezonda en fazla 3 maçlık seri

Trabzonspor, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bir kez, 2023-2024 sezonunda ise 2 kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon da bir kez peş peşe 3 maç kazanma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli rol alıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 20 firma evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak
Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde

Derbide gözler golcülerde olacak

Halı sahada kalbi durdu, 12 gün sonra hastanede uyandı

Halı sahada kalbi durdu, 12 gün sonra hastanede uyandı
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet