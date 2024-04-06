Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,353.10
BTC/USDT
68,344.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2024

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yöneticileri, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi.

Abdullah Aşıran  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Utrecht

Hollanda’da tren istasyonlarının merkezi olan Utrecht tren garına yürüme mesafesindeki "Cami Meydanı" diye adlandırılan alanda düzenlenen sokak iftarında, Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi içinde bulunan Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen iftar programına, Utrecht Polis Teşkilatı, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de katıldı.

Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.

Hollanda'nın En Büyük Müzesi Projesi

Hollanda’da Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor.

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

Hollanda’nın En Büyük Müzesi projesinde ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 22 ibadethane yer alıyor.

Bunların ikisi HDV’ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış
YSK, 2 ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi
Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor
Türkiye, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda’da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Ramazan, İrlanda'daki Müslümanları iftar programlarında bir araya getiriyor

Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman ramazanın son cuma namazını kıldı

Camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı

Camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı
Balkanlar'dan Türkiye'ye öğrenime gelen öğrenciler ülkelerindeki ramazan coşkusunu anlattı

Balkanlar'dan Türkiye'ye öğrenime gelen öğrenciler ülkelerindeki ramazan coşkusunu anlattı
Üniversite öğrencileri "gönüllülük" dersi ile 300 çocuğu bayramlıklarla mutlu etti

Üniversite öğrencileri "gönüllülük" dersi ile 300 çocuğu bayramlıklarla mutlu etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet