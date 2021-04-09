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Yaşam, Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Hırka-i Şerif salgın tedbirleri nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek.

Hikmet Faruk Başer   | 09.04.2021
Hırka-i Şerif salgın tedbirleri nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

İstanbul

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

Hz. Muhammed'in, Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce insanın her yıl kutsal emaneti ziyaret ettiğini söyledi.

Sultan 1. Ahmet'in daveti üzerine 1611 yılında Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi'nin İstanbul'a geldiğini belirten Samir, Hırka-i Şerif'in 1851'den bu yana ramazanın ilk cuması ziyarete açıldığını hatırlattı.

Samir, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için birçok tedbirler alınmaktadır. Geçen yıl da koronavirüs salgınından dolayı Hırka-i Şerif'i muhafız aile olarak ziyarete kapatmıştık. Salgının üzerinden bir seneyi aşkın zaman geçti. Pandemi hala devam ediyor ve virüsün mutant versiyonları ortaya çıktı. Muhafız aile olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de pandemi dolayısıyla Hırka-i Şerif'i, insanlarımızın sağlığı açısından ziyarete açamayacağız. Üzüntüyle aldığımız bu kararın ardından Peygamber Efendimizin (SAV) mübarek emaneti ile önümüzdeki ramazan ayında halkımızla buluşmayı temenni ediyorum. Bu emaneti 60 kuşaktır layıkıyla muhafaza etmenin gururunu ve mutluluğunu da yaşıyoruz."

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