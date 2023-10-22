Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,636.80
BTC/USDT
29,867.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, mevkidaşı Fidan'la istişare sürecine girdiklerini belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iyi niyetle ancak dikkatli bir iyimserlikle istişare sürecine girdiklerini ifade etti.

Ayhan Mehmet  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, mevkidaşı Fidan'la istişare sürecine girdiklerini belirtti

Gümülcine

Yerapetritis, haftalık yayımlanan Proto Thema gazetesinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Yunanistan ilişkileriyle ilgili henüz diyalog sürecinin başında olduklarının altını çizen Yerapetritis, kullanılan söylemlerde üslup değişikliği ve Ege'deki huzurun önemli kazanımlar olduğunu vurguladı.

Bu kazanımların ne basit ne de kolay olduğuna dikkati çeken Yerapetritis, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her halükarda, temel meselelerimizde ilerleme sağlamak için dürüstlük, uzlaşı iklimine bağlılık ve her şeyden önce evrensel temel değerlere bağlı kalarak uluslararası hukukun katı bir şekilde uygulanması gerekir. Bizim eğilimimiz; büyük farklılıklarımıza, anlık tarihsel bilinç ve bunların karmaşıklığının tam olarak anlaşılmasına değinmektir. Ancak tutarlılık ve dürüstlüğün somut ve kalıcı örnekleri olmalı. Daha sonraki aşamada uluslararası yargı önüne getirilebilecek tek önemli farkımız olan 'kıta sahanlığının sınırlandırılması' ve 'münhasır ekonomik bölge' konusuna da değineceğiz."

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın her zaman her türlü şiddet ve terörü kınadığını, uluslararası hukukun sınırları dahilinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını da tanıdığını belirtti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın, başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınan herkesin hemen serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridor açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası bir forum oluşturulması gibi İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak 5 maddelik plan önerdiğini hatırlattı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında enerji alanında bağlantı sağlayacak projelere etki etmeyeceği yorumunda bulunan Yerapetritis, "Bu tür projeler, uzun vadeli, birleştirici ve fayda sağlayan projelerdir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulaması bulunmamaktadır
Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı

Benzer haberler

Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı

Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, mevkidaşı Fidan'la istişare sürecine girdiklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Yılmaz'dan olası Marmara depremine ilişkin değerlendirme

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Yılmaz'dan olası Marmara depremine ilişkin değerlendirme
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası dolayısıyla 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası dolayısıyla 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet