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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Katil devletin hadsiz Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Siz önce elinize bulaşan bebeklerin, çocukların, kadınların kanlarının hesabını vereceksiniz, suçlusunuz ve er ya da geç yargılanacaksınız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada tepki gösterdi.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Katil devletin hadsiz Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur. Siz önce elinize bulaşan bebeklerin, çocukların, kadınların kanlarının hesabını vereceksiniz. Suçlusunuz ve er ya da geç yargılanacaksınız. Ayrıca hangi sosyal medya mecrası olursa olsun herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına uymak zorundadır. Yasaları uygularken sizin ne düşündüğünüze bakacak değiliz hadsizler. Bir kez daha ve yüksek sesle tekrarlıyoruz 'Filistin özgür olana dek susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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