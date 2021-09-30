Dolar
8.89
Euro
10.32
Altın
1,760.84
ETH/USDT
2,977.80
BTC/USDT
43,183.00
BIST 100
1,404.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Ukrayna, Rusya'nın tutukladığı Ukraynalıların serbest kalması için Erdoğan'dan destek istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini açıkladı.

Talha Yavuz   | 30.09.2021
Ukrayna, Rusya'nın tutukladığı Ukraynalıların serbest kalması için Erdoğan'dan destek istedi

Kiev

Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy ve Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları New York'ta bire bir ve delegasyonlar kapsamında uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kuleba, görüşme sırasında Zelenskiy'nin Erdoğan'a, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 450 kişilik Ukraynalı tutukluların listesini verdiğini söyledi.

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den onlar için ricada bulunmasını istediklerini belirten Kuleba, Ukraynalıları Rus hapishanelerinden kurtarmak zorunda olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun "gergin" olduğunu söyledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da 15 ülke Kovid-19 aşılama hedefine ulaştı
BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'ye göre Kovid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak
Türkiye'nin batı kıyısındaki şehirler aşılamada maviye boyandı

Benzer haberler

Ukrayna, Rusya'nın tutukladığı Ukraynalıların serbest kalması için Erdoğan'dan destek istedi

Ukrayna, Rusya'nın tutukladığı Ukraynalıların serbest kalması için Erdoğan'dan destek istedi

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ilişkin politika belgesi taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Erdoğan: Dezavantajlı kitlelerin kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi ahlaki açıdan zaruridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı