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Politika

Türkiye'den, Sırbistan'da kömür madenindeki patlamada ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Soko kömür madeninde meydana gelen patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 01.04.2022
Türkiye'den, Sırbistan'da kömür madenindeki patlamada ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın Soko kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybı yaşandığının ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Sırbistan hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sırbistan'da Soko kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 8 işçi ölmüş, 20 işçi yaralanmıştı.

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