Türkiye'den, Sırbistan'da kömür madenindeki patlamada ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Soko kömür madeninde meydana gelen patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın Soko kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybı yaşandığının ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Sırbistan hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Sırbistan'da Soko kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında 8 işçi ölmüş, 20 işçi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.