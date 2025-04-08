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Politika

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki selde hayatını kaybedenler için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Muhammet Tarhan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki selde hayatını kaybedenler için taziye

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, KDC'de meydana gelen sel felaketi hakkında taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, KDC'nin başkenti Kinşasa'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

KDC'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 33 kişi ölmüştü.

Sel, Kinşasa'nın birçok bölgesinde büyük hasara yol açmış, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda ev yıkılmıştı.

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