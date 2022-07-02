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Politika

Türkiye'den İran'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 02.07.2022
Türkiye'den İran'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde gece peş peşe meydana gelen, büyüklüğü 6’nın üstündeki üç depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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