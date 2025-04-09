Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'nde çatısı çöken binada hayatını kaybedenler için taziye
Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
İstanbul
Bakanlığın Dominik Cumhuriyeti'nde bir binanın çatısının çökmesi nedeniyle yaşanan can kayıpları dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, kayıplardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Mesajda, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da dün "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu 113 kişi yaşamını yitirmiş, enkazdan çıkarılan 255'i aşkın yaralı hastanelere kaldırılmıştı.
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.