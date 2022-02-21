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Politika

Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Fuat Kabakcı   | 21.02.2022
Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı Fotoğraf: Nikos Christofakis/AA

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari konulara ilişkin Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında üçüncü çalışma toplantısını bugün Atina'da gerçekleştirmiştir."

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