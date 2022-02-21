Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, #Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari konulara ilişkin Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında üçüncü çalışma toplantısını bugün Atina'da gerçekleştirmiştir. pic.twitter.com/9xV6AsZ36l— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 21, 2022
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari konulara ilişkin Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında üçüncü çalışma toplantısını bugün Atina'da gerçekleştirmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.