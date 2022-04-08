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Politika

Türkiye, Yemen'de 'Başkanlık Konseyinin' kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de kurulan "Başkanlık Konseyi"ni memnuniyetle karşılayarak Türkiye'nin gelecek dönemde de Yemen'deki ihtilafın diyalog yoluyla çözülmesine desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 08.04.2022
Türkiye, Yemen'de 'Başkanlık Konseyinin' kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin teşkilini memnuniyetle karşılıyor, bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Yemen halkının selameti, Yemen’in toprak bütünlüğü ve anayasal meşruiyetinin muhafazasını teminen yürüttüğü çabalarını ve ülkedeki ihtilafın diyalog yoluyla çözümlenmesine desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen devlet televizyonunda 7 Nisan'da sabaha karşı yayımlanan açıklamada, geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ise sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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