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Politika

Türkiye küresel salgın sürecinde aktif dış politika izledi

Türkiye, yeni tip koronavirüssalgını ile mücadelede gösterdiği uluslararası iş birliği ve dayanışma ile dünyaya örnek oldu.

Murat Özgür Güvendik   | 27.11.2020
Türkiye küresel salgın sürecinde aktif dış politika izledi

Ankara

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 bütçesi görüşmeleri vesilesiyle Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan "2021 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız" başlıklı kitapçıkta yer alan bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını sürecinde yurt dışında mahsur kalan vatandaşlar için, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Buna göre, tahliye operasyonları kapsamında 13 Kasım itibarıyla 141 ülkeden 100 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilirken, 17 Mart-11 Haziran tarihleri arasında 91 ülkeden 37 bin 682 yabancının tahliyesine destek verildi.

Bu süreçte Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının sağlık sorunları, cenaze işlemleri ve maddi sıkıntıları ile de yakından ilgilendi.

20 Kasım itibarıyla, salgın nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden 1258 Türk vatandaşından 954'ünün cenazeleri, ailelerinin talepleri doğrultusunda Türkiye'ye getirilerek, defin sürecinde de ailelere destek olundu.

Türkiye'nin gösterdiği küresel iş birliği ve dayanışma örneği

Türkiye, salgın sürecinde kendisinden yardım talep eden ülkelerin çağrılarına da yanıt vererek küresel iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Bu süreçte 156 ülkenin yardım talepleri, bağış ve ihracat-satın alma izni yoluyla, ihtiyaç fazlası ürünlerden karşılandı.

Buna ek olarak 9 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme talepleri de yine aynı yöntemlerle tamamen veya kısmen karşılandı.

Uluslararası iş birliğinin önde gelen destekçi ülkelerinden biri olan Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), G-20, Türk Konseyi, MİKTA ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi bir çok uluslararası platformda yapılan çalışmalara önemli katkılar sağladı.

Türkiye ayrıca BM Genel Kurulu'nda "Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme, aşı ve ekipmana küresel ulaşımın temini için uluslararası iş birliği" konulu karar tasarısının da eş sunucusu oldu.

Salgınla mücadelede çok taraflı işbirliğinin önemine vurgu yapan Türkiye, bu alanda öne çıkan Uluslararası Koordinasyon grubunun da üye ülkelerinden biri oldu.

Yine Türkiye'nin önderlik ettiği uluslararası çabalar neticesinde, 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi.

Seyahat Serbestisi süreci

Seyahat ve turizmin canlanması için gerekli adımlar atılarak, 11 Haziran tarihinden itibaren Türk vatandaşlarının ve yabancıların Türkiye'ye giriş çıkışlarına uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından 90'dan fazla ülkeyle karşılıklı uçuşlar tekrar başladı.

Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı ülkeler nezdinde gerçekleştirdiği yoğun girişimler neticesinde pek çok ülkenin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının ve uyarılarının kaldırılması sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı Güvenli Turizm Programı yabancı ülkelere tanıtıldı.

Bu çabaların neticesinde Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, Polonya ve Sırbistan başta olmak üzere bir çok ülkeden turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi sağlanmış oldu. 

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