Ticaret Bakanı Bolat: İsrail hükümetinin alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir
Ticaret Bakanı Bolat, "İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.
Bunca zamandır kadın, çocuk demeden, masumları acımasızca devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikteki bakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sözlerinin tümüyle yok hükmünde olduğunu belirten Bolat, masumların kanıyla beslenen soykırımcı katillerin, uluslararası kamuoyunun vicdanında her zaman işledikleri insanlık suçuyla anılmaya devam edeceğini vurguladı.
Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği hakikatlerin ise insanlık onurunun ve adaletin simgesi olarak kalacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir. Bu vesileyle, işgal altında zulüm gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnişlerinde başarı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.