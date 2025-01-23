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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Gazi Nogay  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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