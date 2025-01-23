TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.