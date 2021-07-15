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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
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Politika

TBMM'de '5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz' sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de "5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisi açıldı, 15 Temmuz gecesi TBMM'de görev yapan basın mensuplarına günün anısına hediye takdim edildi.

Ali Kemal Akan   | 15.07.2021
TBMM'de '5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz' sergisi açıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde Şeref Holü'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz anısına hazırlanan kısa film gösteriminin ardından 15 Temmuz gecesi ikinci kez "gazi" unvanı alan TBMM'de görev yapan muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine hediye takdim edildi.

TBMM Başkanı Şentop, aralarında Anadolu Ajansı Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'in de bulunduğu gazetecilere plaket verdi, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde Meclis'ten çekilen fotoğrafların yer aldığı "5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisi gezildi.

Programa, Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyet ile milletvekilleri katıldı.

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