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Politika

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu tatilde de çalışacak

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun, Meclis'in tatile girdiği dönemde de çalışacağını bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 08.07.2021
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu tatilde de çalışacak

TBMM

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütün siyasi partilerin ortak önerisiyle başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

Komisyonun çalışmalarına başladığını belirten Demir, "Hedef, başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerde müsilaja sebep olan etkenlerin tespiti ve bunların önlenmesidir." diye konuştu.

Bugün yapılan toplantıda çalışma takviminin belirlendiğini ifade eden Demir, üniversitelerdeki bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin dinlenerek komisyonca hazırlanacak raporun TBMM Başkanlığına sunulacağını anlattı.

Demir, "Meclis tatile girdiğinde, müsilajın önemi münasebetiyle aldığımız karar doğrultusunda, komisyonumuz tatil yapmadan çalışmalarına devam edecek. Çalışmaların bir kısmını TBMM çatısı altında gerçekleştirerek misafirlerimizi dinleyeceğiz. Çalışmalarımızın bir kısmında da sahada olacağız." dedi.

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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu tatilde de çalışacak