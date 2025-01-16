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Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının, füzelere karşı sapan taşlarıyla direnen masum bir halkın kararlılığı ve fedakarlığıyla elde ettiği bir zafer olduğunu belirtti.

Gazi Nogay  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

TBMM

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'ün Ekim ayında başlayan ve Gazze'de masum sivillere karşı işlenen soykırım suçunun, arabulucu ülkelerin çabalarıyla ateşkesle sonuçlanmasını, insan haklarının uygulanabilirliği adına çok önemli bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

"Gazze'deki bu ateşkes, füzelere karşı sapan taşlarıyla direnen masum bir halkın kararlılığı ve fedakarlığıyla elde ettiği bir zaferdir. Ancak bu zaferin kalıcı bir barışa dönüşmesi için ateşkesin tam anlamıyla uygulanması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması sağlanmalıdır" ifadelerini kullanan Yanık, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, bu zulmü engellemek adına daha kararlı ve insancıl bir duruş sergilemesi şarttır. Bölgede barışı tesis etmenin yegane yolu da bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçmektedir. Orta Doğu'nun huzura kavuşması, Filistin'in özgür bir devlet olarak varlığını sürdürmesi yakındır. Bu hedef, sadece Filistin halkının değil, insanlığın ortak vicdanının bir gereğidir. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdürüyor, mazlumun yanında, adaletin savunucusu olmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."

Ateşkesin hayırlı olmasını temenni eden Yanık, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları, kadınları, gençleri ve tüm Filistinlileri rahmetle yad etti.

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