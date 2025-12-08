Dolar
logo
Dünya

Tayland ile Kamboçya arasındaki son sınır çatışması, iki ülkenin askeri kapasitesini gündeme taşıdı

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına rağmen bir süredir artan sınır gerilimi ve yaşanan son çatışma, bölgede yeni savaş ihtimalini ve buna bağlı olarak iki ülkenin askeri kapasitesini gündeme getirdi.

Yasin Yorgancı  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Ankara

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

En son 28 Mayıs'ta kısa süreli çatışmaların ardından sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen bugün iki ülke arasında yine çatışma yaşandı.

İki ülkenin askeri yetkilileri, sınırda çatışmaların yaşandığını ve hava saldırılarının yapıldığını açıkladı. Bu gelişme, bölgede yeni savaş ihtimalini gündeme getirirken iki ülkenin askeri kapasitesi ve savunma sanayisine ayırdığı bütçe de merak konusu oldu.

Orduya ilişkin mali ve somut veriler

The Independent gazetesinde yer alan verilere göre Kamboçya, 2024 için 1,3 milyar dolarlık askeri bütçeye ve 124 bin 300 aktif askere sahip. Askeri personelin 200'den fazla muharebe tankı ile 480 top bataryasının bulunduğu belirtiliyor.

Tayland'ın ise 2024 savunma bütçesi 5,73 milyar dolar ve 360 bin aktif silahlı kuvvetler personeline sahip. Yaklaşık 400 muharebe tankı, 1200'den fazla zırhlı personel taşıyıcı ve 2600 top bataryasıyla Tayland ordusu, ABD tarafından "NATO dışı önemli bir müttefik" olarak sınıflandırılıyor.

Hava Kuvvetleri

Kamboçya Hava Kuvvetleri, toplam 1500 personelin yer aldığı, 10 nakliye uçağı ile 10 nakliye helikopterinden oluşuyor.

Herhangi bir savaş uçağına sahip olmayan Kamboçya Hava Kuvvetleri, 6 Sovyet dönemi Mi-17 ve 10 Çin Z-9'u da dahil olmak üzere 16 çok amaçlı helikoptere sahip.

Tayland'ın ise hava kuvvetlerinde görevli tahmini 46 bin personeli bulunuyor. Bu personel, 28 F-16 ve 11 İsveç Gripen savaş uçağı da dahil muharebe kabiliyetine sahip 112 uçak ve düzinelerce helikopterle destekleniyor.

Deniz Kuvvetleri

Tayland Donanmasına ait bir uçak gemisi, 7 fırkateyn ve 68 devriye ve kıyı muharebe gemisi bulunuyor. Deniz havacılığı, deniz piyadeleri, kıyı savunma ve askerlik hizmetlerinden sorumlu erlerden oluşan yaklaşık 70 bin askeri personel, Tayland Deniz Kuvvetlerinde görev yapıyor.

Tayland Deniz Kuvvetlerine ait filoda ayrıca her biri yüzlerce asker taşıyabilen birkaç amfibi ve çıkarma gemisi ve 14 küçük çıkarma gemisi bulunuyor.

Tayland'ın 23 bin personelden oluşan deniz piyade birliğine sahip olduğu da ifade ediliyor.

Kamboçya Deniz Kuvvetleri ise 1500 deniz piyadesi dahil tahmini 2 bin 800 askeri personel, 13 devriye ve kıyı muharebe gemisi ve bir amfibi çıkarma gemisiyle görev yapıyor.

⁠Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Son sınır çatışması

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesindeki "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti. Winthai, çatışmada bir Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre de Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

