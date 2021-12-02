TBMM Genel Kurulu'ndan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin temsilcileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşların sorunlarına ve taleplerine dikkati çekti.
TBMM
Meclis Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, engellilerin taleplerini görmek, tartışmak ve engelsiz bir yaşam için mücadele etmek gerektiğini söyledi.
Engellilerin, Türkiye nüfusunun yüzde 12.9'unu oluşturduğunu ve hala etkili bir politikanın geliştirilemediğini ileri süren Beştaş, şunları kaydetti:
"Engelliler, engelleriyle birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Bu konuda engellilerin taleplerini karşılamak için herkesin görüş birliğinde olması gerekiyor. Nüfus oranına göre engellilere bütçeden ayrılan pay, yüzde 1,6'dır. HDP olarak bütçedeki bu oranın yüzde 10'a çıkarılması için önerge verdik ama maalesef kabul edilmedi. Engellilerin hakkı olan atamaların yapılmasına yönelik çağrıya kulak verilmesini istiyoruz. 10 bin atamanın artık açıklanmasını talep ediyoruz. Engelliler sadaka değil haklarını istiyorlar, sefalet değil atama bekliyorlar. Engelleri hep birlikte aşabilir ve hayata kolaylaştırabiliriz."
"Milletvekillerinin gözlerini 24 saat kapatsak, tekerlekli sandalyeye koysak"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 1992 yılında BM'nin kararıyla 3 Aralık'ın, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.
Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz nüfusunun TÜİK verilerine göre yüzde 12,9'u engelli ama bütçeden ancak yüzde 1,6'lık bir pay engellilere ayrılıyor. Bu tablo doğru değil. Devletin engelli kontenjanında boş kadro var ama engelliler açlığa, çaresizliğe terk ediliyor. Bu da sosyal devlet olma niteliğimizi ortadan kaldırıyor. Erişim, erişilebilirlik bir hak olarak görülmedikçe engelli kardeşlerimizin sorunları sadece lafta kalıyor. Bugün bir kutlama değil, farkındalık, içselleştirme, empati günüdür. Keşke bugün bütün milletvekillerimiz bir şekilde bir günlüğüne de olsa bir engellinin yaşayabildiği gibi yaşayabilse. Mesela milletvekillerimizin yarısının gözlerini 24 saat kapatsak, yarısını da tekerlekli sandalyeye koysak... Tabii başka engeller de var. Ya da yarısının iki elini bağlasak. Acaba engellilerin durumu ile ilgili farkındalık noktasında, yüksek hassasiyet noktasında Meclisimiz biraz daha gayretli olur mu merak ediyorum."
Engellileri için ortaya bir şeyin koyulabilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "Tıpkı dün akşam 17 dakikada doktorlarımıza bir iyileştirme yaptığımız gibi." ifadesini kullandı.
"Engellileri destekleyen bir partiyiz"
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise dün siyasi parti gruplarının bir araya gelmesiyle salgın sürecinde emeği geçen doktorlarla ilgili güzel bir iyileştirme yaptıklarını hatırlattı.
Uzman doktorlara 5 bin, pratisyen hekimlere de 2 bin 500 lira iyileştirme yapıldığını aktaran Can, ayrıca bu meslek grubunun emekliliklerini de düzelttiklerini anlattı.
Can, "Özellikle engellilerde pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir partiyiz. Kamuda 62 bin 337 engelli ataması yapmış bir hükümetiz. Engellileri destekleyen bir partiyiz. Özellikle engellilerin önündeki engelleri kaldırmak manasında geçen hafta da güzel bir düzenleme yaptık. Hakim adayı engellilerin yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldıran teklifi yasalaştırdık." sözlerini sarf etti.
"Engelli vatandaşların sorunlarına çözüm arama günü"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da 3 Aralık'ın, farkındalık kapsamında engelli vatandaşların karşı karşıya oldukları sorunların dile getirildiği gün olduğunu dile getirdi.
Bugünün kutlanacak ya da tebrik edilecek bir gün olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "9 milyon engelli vatandaş ile ailelerinin yaşadığı sorunları dile getirip çözüm arama günüdür. Ülkemiz maalesef engelliler açısından erişilebilir ve yaşanabilir değildir. Bir ülkenin kalkınma ve muasır medeniyet seviyesi, o ülkenin dezavantajlı vatandaşlarına sağladığı kolaylık ve imkanlarla ölçülebilir." değerlendirmesinde bulundu.
"Toplumsal bilinç ve farkındalık artmalı"
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlar konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasını temenni etti.
Bülbül, "Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğiyle, engelli vatandaşlarımızın haklarının savunucusu olduğumuzu ifade ediyorum. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.