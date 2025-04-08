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Politika

TBMM, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun katılacağı oturuma hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek.

Kemal Karadağ  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
TBMM, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun katılacağı oturuma hazırlanıyor

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Subianto, TBMM Genel Kurulunun 10 Nisan Perşembe günkü oturumuna katılacak.

Oturum öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile baş başa görüşecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, görüşmenin ardından Genel Kurulun oturumuna katılarak milletvekillerine hitap edecek. Bu oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek.

Genel Kurulun saat 14.00'te başlayacak oturumunda ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşacak. Daha sonra Kurtulmuş, Subianto'ya söz verecek.

Subianto'nun, milletvekillerine hitap edeceği oturum dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturuma katılarak Genel Kurul Salonu'nda Subianto'nun konuşmasını dinlemesi bekleniyor.

Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve gazeteciler davet edilecek.

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