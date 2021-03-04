Euro
8.93
Dolar
7.42
BIST 100
1,537.64
Altın
1,715.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, "Alayınız toplanıp gelseniz de Cumhurbaşkanımızı indiremeyeceksiniz. Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız." dedi.

Sinan Uslu   | 04.03.2021
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız

TBMM

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün gece FETÖ'cülerin, New York'ta "Erdoğan'ı durdurun." şeklindeki ilanlarını gördüklerini söyleyerek "Buradan onları lanetliyoruz. Bunlar, milletimizin vicdanında, devletimizin kayıtlarında gerekli cevapları alacaktır." ifadesini kullandı.

Yayman, "Alayınız toplanıp gelseniz de Cumhurbaşkanımızı indiremeyeceksiniz. Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız ve milletimizin demokrasiye olan bağlılığının önüne geçemeyeceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyanın en korkunç darbe girişimlerinden birini yaşadığını hatırlatan Yayman, "Bu, yalnızca bir darbe planı değildi, aynı zamanda Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleme, Türkiye'de bir kardeş kavgası çıkarma ve buna bağlı olarak Türkiye'yi bir işgale açık hale getirme kalkışmasıydı, girişimiydi. Ama Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin de hakkını teslim etmek gerekiyor, o akşam verdikleri imtihan, Türkiye'nin, demokrasimizin ve milletimizin egemenliğinin imtihanıydı. Çok şükür Türkiye bu imtihanı başardı." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin geçmişte benzer imtihanları yaşadığını dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"Dün olduğu gibi bugün de milletimiz bu FETÖ'cü hainlerin tuzaklarına, kumpaslarına karşı dimdik ayaktadır; seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin, TBMM'nin yanındadır ve inşallah yanında durmaya devam edecektir. Bunların asıl maksadı Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı'mızı durdurmaktır. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demektir. Türkiye'nin geleceği, Cumhurbaşkanı'mızın geleceğiyle, Cumhurbaşkanımızın geleceği, milletimizin geleceğiyle örtüşmüş vaziyettedir. Geçmişte 'Muhtar bile olamaz.' dediler, başkan oldu. 'Siyasi hayatı bitti.' dediler, Türkiye'nin lideri ve dünyanın sayılı başkanlarından oldu. İnşallah bundan sonra 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ile beraber gece gündüz demeden çalışmaya, yol yürümeye devam edeceğiz."

Öte yandan Yayman, Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in vefatının dün 41. yılı olduğunu hatırlatarak kendisine Allah'tan rahmet diledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir
Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı
İstanbul genelinde 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetimler gerçekleştirildi
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek

Benzer haberler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası

New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor

ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti