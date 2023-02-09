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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunuyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.-VTR-
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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısı

TBMM Başkanı Şentop, her bir milletvekilinin en az bir maaşını AFAD'ın yardım kampanyasına bağışlayarak depremde zarar gören vatandaşlara destek vermesi çağrısında bulundu. Şentop, "Ben de AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Seval Ocak Adıyaman   | 09.02.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazılı açıklamasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem afeti sebebiyle aziz milletin her bir ferdinin yardımlaşma konusunda seferberlik ruhuyla gösterdiği gayret ve fedakarlıkların, her türlü övgüyü hak ettiğini dile getirdi.

Depremin yaralarının bir an evvel sarılabilmesi için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her bir vatandaşa şükranlarını sunan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bütün milletvekillerimizin de deprem bölgelerine yardım için ellerinden geleni yapmaya, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalıştığına olan inancım tamdır. Bununla birlikte sembolik bir adım olarak her bir milletvekilimizin, en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de birçok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum. Milletvekillerimizin tamamı tarafından katılım sağlanacak böyle bir girişimin, maddi tutarından bağımsız olarak büyük anlam taşıyacağına; siyasi parti gruplarımızın birlikte imza attıkları 7 Şubat 2023 tarihli bildiride geçen 'Milletimizin yanında ve hizmetinde olma' iradesini somutlaştıracak sembolik ama önemli bir adım olacağına inanıyorum."

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şentop, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlara sabır, millete başsağlığı dileklerini iletti.

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