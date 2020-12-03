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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İsmail Çimen   | 03.12.2020
TBMM Başkanı Şentop: Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" hashtag'i ile yaptığı paylaşımda, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı. 

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