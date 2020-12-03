TBMM Başkanı Şentop: Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" hashtag'i ile yaptığı paylaşımda, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.