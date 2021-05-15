TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Ashimbayev ve Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile bayramlaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ve Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile telefonla görüştü.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile bayramlaştı.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Ashimbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ashimbayev'in ve Kazakistan halkının bayramını TBMM adına tebrik eden Şentop, "Bu mübarek günlerin halklarımıza huzur ve afiyet getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.
Pandeminin Türkiye ve Kazakistan'ı da etkilediğini belirterek geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, bir sonraki bayramda sağlıklı ve güzel bir bayram kutlama temennisinde bulundu. Şentop, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşısının kullanılmaya başlandığını ve aşının bir kısmının da Türkiye'de şişeleneceğini öğrendiğini dile getirerek bu alandaki başarıdan dolayı Ashimbayev'i tebrik etti.
Türkiye-Kazakistan ilişkileri dostluktan öte"
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri dostluktan öte iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler olarak değerlendiren Şentop, "Bu bakımdan Kazakistan'ın bizim milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. İkili ilişkilerimizin daha geliştirilmesi için her seviyede, devlet başkanları ve parlamento başkanları düzeyinde kararlılık var." diye konuştu.
Türkistan'daki gelişmeleri de takip ettiğini ve TÜRKPA toplantısının Kazakistan'da yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Şentop, onunla eş zamanlı resmi ziyareti planlayacağını, resmi ziyareti gerçekleştirmeyi çok arzu ettiğini belirtti ve en kısa zamanda yüz yüze istişarelerde bulunmayı temenni etti.
"Dileğimiz Kazakistan ile Türkiye'nin iyi ilişkilerinin sürmesi"
Ashimbayev ise Şentop'un resmi kutlama mesajının yanı sıra yaptıkları görüşmeyle Ramazan Bayramı kutlamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek "Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun inşallah. Dileğimiz Kazakistan ile Türkiye'nin iyi ilişkilerinin sürmesi." dedi.
Bu zor zamanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ashimbayev, her şeyin daha iyi olmasını diledi.
Ashimbayev, Kazakistan'ın ürettiği aşıyı ileride daha çok üreterek dış ülkelere satmayı düşündüklerini aktardı. Ülkeler arasındaki ilişkilerin böyle zamanlarda belli olduğunu anlatan Ashimbayev, "Pandeminin başında zor zamanlar geçirdik. O zaman Türkiye'den gelen yardımları unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu hep söylüyorum. Bu gerçekleştirmekte olduğumuz tedbirler sayesinde Türkiye ve Kazakistan bu beladan kurtulur diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Ashimbayev, 31 Mart'ta Türkistan şehrinde resmi olmayan bir zirve gerçekleştiğini ve bu zirve sonucunda Türkistan'ın ruhani, manevi başkent olarak kabul edilmesinin önemli bir karar olduğunu kaydetti. Türkistan'da çok büyük inşaatların devam ettiğini ve şehrin tanınmayacak şekilde değişime uğradığını vurgulayan Ashimbayev, "Türkistan tüm Türk dünyası için önemli bir şehir. Türkiye'nin de bize çok büyük katkıları oluyor. Türk inşaat şirketlerinin katkıları devam ediyor. Bu vesileyle Şentop Beyefendi, kendi şahsım ve senatörler adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu durumlar düzelince sizin de Kazakistan'a gelmenizi diliyoruz ve bu ziyaretiniz sırasında sizin de Türkistan'a gitmeyi planlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Türkistan'da başkonsolosluk açma kararı verdiğini anımsatan Ashimbayev, bu kararın ilişkileri daha ileriye götüreceğimden emin olduğunu söyledi.
Ashimbayev, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri de daha ileriye götüreceklerine inandıklarını aktararak bu aşamada TÜRKPA'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.
Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı
Şentop, daha sonra Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile de telefonla görüştü.
Katar Şura Meclisi'nin, Katar halkının ve El Mahmud'un bayramını TBMM adına tebrik eden Şentop, iki ülke parlamentoları arasında, mükemmel seviyedeki ilişkilerin örnek olacak nitelikte olduğunu ifade etti. İki ülke halkı ve liderleri arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının zor günlerde kuvvetlendiğini dile getiren Şentop, "Bölgemiz için, dünya için, istikbal için ümitvar olmakla birlikte İslam dünyası için bu bayramı maalesef çok hüzünlü geçiriyoruz." dedi.
Filistin'e yönelik ramazan ayında artarak devam eden baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişe hissetmemenin mümkün olmadığını belirten Şentop, şunları söyledi:
"İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail'e dur demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, geçmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu bayram ağırlıklı olarak bizim meselemiz bu oldu. Yaşananlar ve yapılan katliamlar Türkiye'de bayramdan öte konuşulan en temel konu oldu."
"İlişkiler daha da güçlenecek"
El Mahmud da Türk halkının, parlamentosunun ve Şentop'un bayramını tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Bu ilişkilerin ileride daha da güçleneceğini aktaran El Mahmud, "Bizim ilişkilerimiz sevgi üzerine, dostluk üzerine, dürüstlük üzerine, sebat üzerine kurulan bir ilişkidir. Bizim tutumumuz bellidir, mutlaka her yönden zor günlerimizde birbirimizi en iyi şekilde destekledik. Bu zaten her alanda görülmektedir. Aslında bir kardeş, diğer kardeşini özellikte de çok zor günlerinden onunla dayanışma yaparak desteklemelidir." dedi.
El Mahmud, bu ilişkilerin cumhurbaşkanı ve emir düzeyinde başta olmak üzere iki ülke halkı arasında da çok kuvvetli olduğunu vurguladı.
"Tüm ümmet için acı bir bayram"
Şentop ile hemfikir olduğunu, bu bayramın ümmet için acı bir bayram olduğunu söyleyen El Mahmud, "Çünkü Filistin gerçekten zor günler geçirmektedir. Allah'ın her zaman buyurduğu gibi, bu zorluklar aslında olacaktır. Zorluklar oldukça hayırlar gelir arkasından. Dolayısıyla bu da Allah'ın bir lütfudur. Bu halkın, bu ümmetin hayırlara vesile olarak en kısa sürede düzlüğe çıkmasını arzu etmekteyiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının tutumunu takdire karşıladıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını anlatan El Mahmud, kendi tutumlarının da aynı doğrultuda olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.
El Mahmud, "İsrail aslında bir terör devleti." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"Bizim için önemli olan, özellikle bu dönemde beraber, birlikte hareket etmektir. Mazlum Filistin halkının seslerine kulak vermektir. Onların bize vermiş olduğu mesajı dinleyip gerekeni yapmaktır. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Sayın Başkan, bütün dünya cereyan edenleri açık şekilde görmektedir. Dünya İsrail'in gerçek yüzünü, zalim yüzünü görmeye başladı. Dolayısıyla bazı başkentler bunu görmekte ve tutumunda da değişiklik meydana gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde Arap parlamentoları olarak bir görüşme yaptık. Bütün önerilerin hepsini destekledim. Şimdi de destekliyorum. Sizi ve önerilerinizi de destekliyorum. Şunu söylemek istiyorum: Sizinle varım, Türkiye ile varım, Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.