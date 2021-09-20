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Politika

TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İspanya'da yaptığı resmi görüşmeler kapsamında IE Business Scholl'a bağlı Global International Relations Center'da (Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezi) farklı düşünce kuruluşlarından uzman ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Şenhan Bolelli   | 20.09.2021
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü

Madrid

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'da yaptığı resmi görüşmeler kapsamında IE Business Scholl'a bağlı Global International Relations Center'da (Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezi) farklı düşünce kuruluşlarından uzman ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Konuşması sırasında da Türkiye'nin düzensiz göçmenler ve mültecilere ilişkin politikasını aktaran Şentop, şunları söyledi:

"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli Türkiye'de yaşıyor ve son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor. Türkiye, kendi topraklarında yaşamayacak hale gelen bu insanlara, kendi vatandaşlarına sağladığı imkanların hepsini tanıyor. Eğitim ve sağlık dahil olmak üzere. Bu sığınmacıların yüzde 70'ten fazlası kadınlar ve çocuklar. Göç ve sığınmacı konusu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu ve sorumluluğu. Buna yol açan işleri yapan da Türkiye değil. Afganistan'ı, Suriye'yi, Irak'ı biz karıştırmadık. Karışmasında bizim hiç etkimiz yok. Burada çıkan sorumluluğu Türkiye üstleniyor."

"Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor ama Türkiye’nin önemi değişmiyor." diyen Şentop, Türkiye'nin jeostratejik konumuna ve bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çekti.

Şentop, "Türkiye’nin tarih itibarıyla bölgedeki pek çok halkla ilişkileri var. Bu bakımdan AB’nin ve ABD’nin Türkiye’yi dikkate alamadan, ilişkilerine önem veremeden etkili iş yapabilmesi mümkün gözükmüyor. 'Türkiye'nin önemi ortadan kalktı' diye konuşuyorlar ama tarih onları tekzip ediyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki gelişmeler

Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendiren Şentop, "Afganistan’da Taliban, AB ve ABD’nin beklemediği şekilde yönetimi ele geçirdi. Kargaşa ortamı vardı ama şimdi hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de arzu ettiğimiz manada, kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadı. İnşallah, ümit ederiz ki böyle bir noktaya gidilir." diye konuştu.

Avrupa'nın iç politikasında tedirginlik yaratan Afganistan'dan yeni göç dalgası başlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şentop, "Taliban, havaalanları başta olmak üzere sınırları büyük ölçüde kapattı. Bunlar açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak. Biz bu insanları Afganistan’da tutabilecek şartları tesis etmeliyiz. Afganistan’ın realitesini dikkate alarak politika üretmeliyiz. Birtakım Taliban videoları, burkalar üzerinden tabiri caizse siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış olur. Realiteyi dikkate almalıyız. İnsani bakımdan çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız." dedi.

Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Bütün mültecileri biz mi alacağız biraz da Türkiye alsın" şeklinde açıklamasının sorulması üzerine, "Bu yaklaşım realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor. Biz de 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama." yanıtını verdi.

Başkanlık sistemi

TBMM Başkanı, Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili soruları da yanıtlayarak, bu sistemin ülkesi için "daha demokratik ve daha uygun" olduğunu söyledi.

Şentop, "Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz, yasama organını seçiyorsunuz. Hükümeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükümet bazen çıkıyor bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018'den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023'ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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