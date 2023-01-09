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Politika

TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İran'ın en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda olduğunu belirterek, "Ancak sınır komşusu olmamız, ekonomilerimizin büyüklüğü ve iyi ilişkilerimiz daha büyük bir potansiyele işaret etmektedir." dedi.

Ayşe Yıldız   | 09.01.2023
TBMM Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Okur - AA

Antalya

Mustafa Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini temenni eden Şentop, dünyada güvenlik ortamının hızla değiştiği, bölgesel sınamaların yoğunlaştığı günümüzde ilişkilerin öneminin giderek arttığını ifade etti.

Ortak çıkarlar çerçevesinde ikili ve bölgesel ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerinin altını çizen Şentop, Türkiye'nin her zaman komşularının güvenlik ve istikrarına önem verdiğini vurguladı.

Şentop, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artış eğilimine girmesinin önümüzdeki dönem için umut verici olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye İran'ın en büyük üçüncü ticaret ortağı konumundadır ancak sınır komşusu olmamız, ekonomilerimizin büyüklüğü ve iyi ilişkilerimiz daha büyük bir potansiyele işaret etmektedir." diye konuştu.

Türkiye ve İran'ı yakından ilgilendiren terörle mücadele konusuna da değinen Şentop, terörün bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden önemli bir unsur olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Halkların huzurunu ve refahını hedef alan terörün günümüzde artık sınır tanımayan, uluslararası bir tehdit haline geldiğini belirten Şentop, "Giderek daha da küreselleşen bu tehdide karşı uluslararası işbirliği yoluyla mücadele edilmesi gerekmektedir. Terörizmle mücadelede bütüncül bir strateji izlenmelidir. Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmeliyiz. Bölgemizde terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması için kapsamlı stratejiler geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

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