Kültür

Antalya yabancı turist sayısında yeni rekora koşuyor

Geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kıran Antalya'da bu sene geçen yılki rakamın aşılması bekleniyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Antalya yabancı turist sayısında yeni rekora koşuyor

Antalya

Turist hareketliliğinin devam ettiği Antalya, geçen ay 2 milyon 216 bin 554 yabancı turist ile ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Yabancı turist sayısında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artış gerçekleşti.

Yılın 10 aylık döneminde de geçen yılın aynı dönemindeki rakamlar aşıldı. Yılın 10 ayında kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak 16 milyon 308 bin 937'ye ulaştı.

Bu dönemde Antalya, 3 milyon 889 bin 889 kişiyle en fazla Rusya'dan misafir ağırladı.

Rusya'yı ise 3 milyon 342 bin 550 turistle Almanya, 1 milyon 475 bin 24 kişiyle İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya ve Litvanya yer aldı.

Geçen yılı 17 milyon 278 bin 103 yabancı turistle kapatan Antalya'da bu yıl, bu rakamın aşılarak yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.

"Antalya, birçok ülkenin nüfusundan fazla turist ağırlıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın çoğu ülke nüfusunun 2-3 katı yabancı turist ağırladığını belirtti.

Antalya'da yabancı turist sayısında hedeflenen rakamlara ulaşıldığını dile getiren Şahin, gelir konusunda da kişi başı günlük harcamanın 70 dolarlardan 100 doların üzerine çıktığını kaydetti.

Bu rakamların da iyi olduğunu ancak daha da yukarıya çıkabileceğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bunun için gerekli potansiyelimiz var. Neler yapabiliriz? Birincisi mutlu edeceksiniz ki seneye yine gelecek. İki, etkinlikler, atraksiyonlar o kadar çok olacak ki '7 gün yetmiyor, bir iki gün daha kalayım' diyecek. Yani kalış süresini artıracaksınız. Bunlar için ciddi gastronomimizin olması lazım, ciddi aktivitelerimizin olması lazım. 'Kasımda sezon bitti' diyoruz. Halbuki bizim kasımımız da çok güzel, aralık ayımız da çok güzel. Mart ve nisan ayları da harika. Bu ayları da turizmin içerisine katarsak özellikle de kültür turizmi, bu dönemde ideal bir mevsim pozisyonu oluşuyor, her yeri gezebileceğiniz iklim var. Bunların üzerine çalışmamız lazım."

Şahin, kış turizmi için de özellikle spor organizasyonlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Belek Turizm Merkezi'nin özellikle kamp ve golf alanlarında iyi konumda olduğunu vurgulayan Şahin, Kemer ilçesinde de doğa turizmine yönelik yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Antalya'da her kesimin turizmi sahiplendiğinin altını çizen Şahin, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Turizm rakamlarının da bunu gösterdiğine işaret eden Şahin, "Geçen senenin rakamlarına ulaştık hatta bir tık üstüne çıktık. Yılbaşı itibarıyla yılı geçen yılın üzerinde tamamlayacağız." dedi.

