Euro
8.24
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,944.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: İnşallah Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur

TBMM Başkanı Şentop, "Her sene milyonların akın ettiği Allah’ın evinde, Beytullah’ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur." dedi.

Atakan Çelik   | 30.07.2020
TBMM Başkanı Şentop: İnşallah Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşte her sene milyonların akın ettiği Allah’ın evinde, Beytullah’ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah temizlik ve mesafeye riayet ederek, alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur." dedi.

Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, "Cenabıhakk'a sonsuz şükürler olsun ki bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte idrak ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, sıkıntılı günlerin geride kalmasını ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer veren Şentop, bayramların ortak bir sevincin, buluşmanın, kaynaşmanın, hatırlamanın ve hassaten Kurban'ın manasında ifade bulduğu gibi Allah’a yakınlaşmanın vesilesi olduğunu vurguladı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın nedeniyle bu bayramın alışa gelinen coşku ve kalabalıklarla yaşanmayacağına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"İşte her sene milyonların akın ettiği Allah’ın evinde, Beytullah’ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah temizlik ve mesafeye riayet ederek, alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur. Tam da bu nedenle bu mübarek günleri, Hz. İbrahim’den Peygamber Efendimize ve oradan bizlere emrolunduğu gibi, samimi bir muhasebe ile geçirmek, salgının şartları öncekiler gibi kalabalıkların buluşmasına imkan vermese de sağlığımızı tehlikeye atmayacak her imkanla sevdiklerimizi hatırlamak ve mümkün olan şartlarda kurban ibadetimizi yerine getirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu kutlu günler ve manevi iklim vesilesiyle Cenabıhakk, birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın, gönülleri kaynaştırsın ve özellikle dünyanın dört bir yanındaki hastalara acil şifalar ihsan etsin. Hepinize, Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan, bereket, huzur ve şifa dolu günler diliyor, bayramınızı en kalbi duygularla tekrar tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı
Everest dağcılara yeniden açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim tek silahımız
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: İnşallah Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur

TBMM Başkanı Şentop: İnşallah Kabe’nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi

TBMM Başkanı Şentop: Bu kutlu gün Anadolu’nun iradesinin tezahürüdür

TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli

TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası alanda önemli bir adım

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası alanda önemli bir adım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu