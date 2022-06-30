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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Ruslan Rehimov   | 30.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi

Bakü

Şentop görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle kurulan Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı'nın öneminden bahsetti ve Aliyev'in bugün gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında değindiği konuların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın girişimlerini desteklediğini ve yanında durduğunu vurgulayan Şentop, dünyada bir benzeri olmayan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bundan sonra da gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Gafarova da ilişkilerin mevcut seviyesinin iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir tezahürü olduğunu, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin ülkesine verdiği açık siyasi ve manevi desteğin bu birliğin en parlak örneği olduğunu kaydetti.

15 Haziran'da Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Gafarova, bu beyanname ile iki ülke müttefiklik ilişkilerinin zirveye ulaştığını vurguladı.

Gafarova, Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin özünü yansıtmanın yanı sıra yeni amaç ve hedefleri de tanımladığını ifade etti.

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