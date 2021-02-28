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Politika

TBMM Başkanı Şentop: 28 Şubat darbesi, darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan, "Darbenin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum" paylaşımında bulundu.

Ahmet Alp Özden   | 28.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: 28 Şubat darbesi, darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat darbesinin, milleti ve onun iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve demokrasinin teminatının, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletin bizatihi kendisi olduğunu belirtti.

"28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır." değerlendirmesinde bulunan Şentop, şunları kaydetti:

"Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir.

Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır.

28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biridir.

24. yıl dönümünde, 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum."

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