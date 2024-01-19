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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı

Gazi Nogay  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok çalışan, birazcık da yorulan öğrencilerimiz için kısa bir mola zamanı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayarak karne sevincini yaşayan tüm evlatlarımızı, kıymetli ailelerini ve saygıdeğer öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor; her birine sağlıklı ve huzurlu bir ara tatil diliyorum."

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