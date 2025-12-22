TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2026 bütçesi, ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
