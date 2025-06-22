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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan reklamcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden reklamcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan reklamcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli reklamcılardan Ahmet Selim Tuncer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Reklamcılık, yayıncılık, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuş; düşünceleri, çalışmaları ve yazdıklarıyla hem meslek hayatında hem de fikir dünyasında saygın bir yer edinmişti. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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