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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Örnek için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adem Balta  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Örnek için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Refah Partisinin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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