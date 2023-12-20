TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Örnek için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Refah Partisinin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
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Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zerafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 20, 2023
Mekânı cennet, makamı âli olsun. pic.twitter.com/NGpcmAnpaB