TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatının sene-i devriyesinde, kıymetli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve özlemle yad ediyorum. İlkeli siyaseti kendine şiar edinmiş, hak bildiği davasında bedeller ödemiş, daima vatanının ve milletinin yanında saf tutmuş Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi her zaman hatırlayacak, hayırla anacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.