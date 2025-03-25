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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aynur Ekiz  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatının sene-i devriyesinde, kıymetli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve özlemle yad ediyorum. İlkeli siyaseti kendine şiar edinmiş, hak bildiği davasında bedeller ödemiş, daima vatanının ve milletinin yanında saf tutmuş Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi her zaman hatırlayacak, hayırla anacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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