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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

Kadir Karakuş  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

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