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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan depremden etkilenen Kırgızistan'a geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ali Kemal Akan  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan depremden etkilenen Kırgızistan'a geçmiş olsun mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."

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