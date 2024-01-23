TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan depremden etkilenen Kırgızistan'a geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 23, 2024
Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız. #Kırgızistan 🇰🇬 🇹🇷
"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.