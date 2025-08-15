Dolar
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmaya yönelik kararına ilişkin, "Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Meriç Ürer  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Filistin halkının yaşadığı topraklar tartışılmaz ata topraklarıdır, vatanlarıdır. Filistin halkının iradesi dışında alınan kararlar asla kabul edilemez. 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bugünün şartları ne olursa olsun, en yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin'in semalarında dalgalanacaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

İlgili konular
