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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek.

Kemal Karadağ  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 11.30'da gerçekleşecek.

Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti.

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