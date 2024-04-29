TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek.
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Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 11.30'da gerçekleşecek.
Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.