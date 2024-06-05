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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.

Seval Ocak  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş'ı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.

Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen kabule, Baş'ın yanı sıra TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

Kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

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