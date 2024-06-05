TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.
Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen kabule, Baş'ın yanı sıra TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.
Kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.