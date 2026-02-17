Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye raporu) Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir

Ahmet Buğra Olaç  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye raporu) Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye raporu) Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir." dedi.

