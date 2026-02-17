TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye raporu) Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye raporu) Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir." dedi.
