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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te gençleri misafir etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen gençlerle Meclis'te görüştü.

Kemal Karadağ  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te gençleri misafir etti

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığının 'Yazımda Gençlik Var Projesi' kapsamında ülkemizin dört bir yanından gelen kıymetli gençlerimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik. Başarılarınız daim olsun sevgili gençler." ifadesini kullandı.

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