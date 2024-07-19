TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te gençleri misafir etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen gençlerle Meclis'te görüştü.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığının 'Yazımda Gençlik Var Projesi' kapsamında ülkemizin dört bir yanından gelen kıymetli gençlerimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik. Başarılarınız daim olsun sevgili gençler." ifadesini kullandı.
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Diyanet İşleri Başkanlığının "Yazımda Gençlik Var" projesi kapsamında ülkemizin dört bir yanından gelen kıymetli gençlerimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 19, 2024
Başarılarınız daim olsun sevgili gençler. pic.twitter.com/H7czL1sUps