TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclisimizin gösterdiği dayanışma Türkiye'nin durduğu yeri tespit açısından tarihi bir adım
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Meclisimizin göstermiş olduğu bu dayanışmanın; barış içerisinde, daha müreffeh ve adil bir dünyanın temini için Türkiye'nin durduğu yeri tespit açısından tarihi bir adım olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Meclisimizin göstermiş olduğu bu dayanışmanın; barış içerisinde, daha müreffeh ve adil bir dünyanın temini için Türkiye'nin durduğu yeri tespit açısından tarihi bir adım olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.
- Kurtulmuş: Adil bir barışın tesisi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız
Gazi Meclisimizde bugün gerçekleştirdiğimiz oturum neticesinde Mecliste grubu bulunan partilerin iradesinin tezahürü olarak imzalanan ortak bildiri metninde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi bir kere daha ifade etmek istiyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 12, 2023
Bugün Meclisimizin… pic.twitter.com/4G9igFeMdn
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, TBMM'de grubu bulunan altı siyasi partinin imzasıyla İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yayımlanan ortak bildiriye ilişkin mesaj paylaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
"Gazi Meclisimizde bugün gerçekleştirdiğimiz oturum neticesinde Meclis'te grubu bulunan partilerin iradesinin tezahürü olarak imzalanan ortak bildiri metninde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bugün Meclisimizin göstermiş olduğu bu dayanışmanın; barış içerisinde, daha müreffeh ve adil bir dünyanın temini için Türkiye'nin durduğu yeri tespit açısından tarihi bir adım olduğunun altını çizmek istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.