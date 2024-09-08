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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Nogay  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kurtulmuş, "Dost ve kardeş Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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