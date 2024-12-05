TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'taki silahlanma tutkusunun görmezden gelinmesini anlayamayız
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(GKRY'nin 'Demir Kubbe' alımı) KKTC ve Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu görmezden gelmesini anlayamayız." dedi.
TBMM
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