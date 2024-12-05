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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Michelin Rehberi’nin kutlama yemeğinde konuşuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'taki silahlanma tutkusunun görmezden gelinmesini anlayamayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(GKRY'nin 'Demir Kubbe' alımı) KKTC ve Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu görmezden gelmesini anlayamayız." dedi.

Ali Kemal Akan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'taki silahlanma tutkusunun görmezden gelinmesini anlayamayız

TBMM

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